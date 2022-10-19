Двух жительниц Забайкалья заподозрили в угоне мотоцикла | 360°

Происшествия 19 октября 2022, 21:42 Двух жительниц Забайкалья заподозрили в угоне мотоцикла

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В Забайкалье в полицию с заявлением об угоне своего мотоцикла обратился житель одного из краевых сел. Об этом сообщил «Царьград».

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Под подозрение в угоне попали две местные жительницы. По предварительным данным, они угнали мотоцикл у соседа, чтобы съездить в гости к друзьям в соседнее селение. Однако на обратном пути мотоцикл заглох и девушки отправились домой пешком, оставив байк в лесу. Обнаружив пропажу, хозяин мотоцикла обратился за помощью к правоохранителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.