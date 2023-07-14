Происшествия 14 июля 2023, 13:44 Двух жителей Нового Уренгоя осудили за попытку продать наркотики

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В Новом Уренгое осудили двух местных жителей, которые попались на попытке продать наркотики. Об этом сообщило «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЯНАО.

Двое мужчин сговорились и решили продать почти 83 грамма наркотиков. Но не успели осуществить свой план, их задержала полиция. В результате подельникам вынесли приговор. Один из преступников проведет в колонии строгого режима три года, другой — 3,5 года, добавило «Ямал-Медиа».

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