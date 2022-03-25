Двух жителей Ленобласти заподозрили в попытке ограбления

Правоохранители задержали двух безработных жителей Ленинградской области, которых заподозрили в попытке ограбления. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

Нападение произошло накануне в Санкт-Петербурге во дворе одного из домов на Ярославском проспекте. По словам 42-летнего мужчины, двое пьяных хулиганов попытались снять у него с руки дорогостоящие часы, но ему удалось вырваться. Полицейские поймали подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.