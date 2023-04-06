Происшествия 06 апреля 2023, 14:47 Двух жителей Якутии будут судить за убийство и расчленение собутыльника

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В Якутии передали в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, которых обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на СУ СКР республики.

Убийство произошло в Якутске в октябре прошлого года. Трое мужчин выпивали вместе в одной из квартир. Но в ходе застолья произошел конфликт, который перерос в драку с применением ножа. В итоге двое мужчин, 24 и 31 года, зарезали своего собутыльника.

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Чтобы скрыть следы преступления, они расчленили тело, расфасовали по пакетам и вынесли к мусорным контейнерам. Останки обнаружил сотрудник управляющей компании и вызвал полицию.

Подозреваемых сразу задержали и поместили в СИЗО на время расследования. Мужчинам грозит до 20 лет тюрьмы.

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