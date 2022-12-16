Происшествия 16 декабря 2022, 09:14 Двух жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге РИА «Новости»: два жителя Бердянска попали под уголовное дело за диверсию на ж/д

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Силовики задержали двух жителей Бердянска за диверсию, которая могла привести к жертвам. Злоумышленники повредили электрооборудование системы координации движения по железной дороге и линии связи, а также положили столб на железнодорожное полотно. Об этом РИА «Новости» рассказали в силовом ведомстве.

Как пояснил изданию инженер мелитопольской железной дороги, повреждение опоры на участке железнодорожного полотна нарушило «все виды связи». А из-за столба, лежащего на рельсах, поезд мог сойти с рельсов, при крушении могли быть человеческие жертвы. Избежать этого помогла бдительность машиниста.

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Кроме того, злоумышленники повредили путевые коробки с устройствами железнодорожной связи, которые обеспечивают бесперебойное движение поездов.

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«Любое такое вмешательство однозначно приводит к сходу и крушению поезда и человеческим жертвам», — сообщил инженер.

В отношении задержанных уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 281 УК России ("Диверсия"). Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Кстати, на днях Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном лишении свободы за диверсии.