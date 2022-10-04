Двух женщин задержали по подозрению в избиении в Петербурге | 360°

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Двух женщин задержали по подозрению в избиении в Петербурге

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В Санкт-Петербурге задержали двух женщин, которых заподозрили в избиении человека. Об этом сообщили «Невские новости».

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По данным издания, пьяные подозреваемые были на концерте на проспекте Медиков и избили там другую гостью мероприятия. Они несколько раз ударили пострадавшую и повредили ей ухо. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали нарушительниц.

Санкт-Петербург

Задержания

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