Двух женщин задержали по подозрению в избиении в Петербурге | 360°

Происшествия 04 октября 2022, 18:05 Поделиться Telegram

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Viber Двух женщин задержали по подозрению в избиении в Петербурге

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В Санкт-Петербурге задержали двух женщин, которых заподозрили в избиении человека. Об этом сообщили «Невские новости».

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По данным издания, пьяные подозреваемые были на концерте на проспекте Медиков и избили там другую гостью мероприятия. Они несколько раз ударили пострадавшую и повредили ей ухо. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали нарушительниц.

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