Двух женщин унесло штормом на уральском озере

В Челябинской области на озере Тургояк едва не погибли две туристки, которые решили прокатиться на SUP-бордах, проигнорировав неблагоприятный прогноз погоды. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

В региональной поисково-спасательной службе рассказали, что на озере поднялся сильный ветер, который унес женщин на значительное расстояние от берега.

«Преодолеть расстояние до берега им не позволяли ни физическая подготовка, ни плавсредство», — отмечается в сообщении.

Спасатели обнаружили туристок в полутора километрах от берега. Их доставили на сушу и предупредили о необходимости соблюдать правила безопасности.