facebook_pixel
    06 сентября 2021, 19:17

    Двух женщин унесло штормом на уральском озере

    Артур Блянихов

    В Челябинской области на озере Тургояк едва не погибли две туристки, которые решили прокатиться на SUP-бордах, проигнорировав неблагоприятный прогноз погоды. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    В региональной поисково-спасательной службе рассказали, что на озере поднялся сильный ветер, который унес женщин на значительное расстояние от берега.

    «Преодолеть расстояние до берега им не позволяли ни физическая подготовка, ни плавсредство», — отмечается в сообщении.

    Спасатели обнаружили туристок в полутора километрах от берега. Их доставили на сушу и предупредили о необходимости соблюдать правила безопасности.