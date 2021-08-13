Двух женщин смыло сильнейшим потоком воды под Анапой

Две женщины под Анапой попали в бурный поток реки, которая разлилась из-за сильнейших ливней. Как сообщили «Вести Кубань», обеих удалось спасти.

На помощь пострадавшим, которых смыло сильным течением, успели вовремя прийти местные жители. О состоянии женщин пока ничего не сообщается.

Сейчас регион находится во власти мезоциклона, там идут проливные дожди. Они размывают дороги и переполняют реки. В Краснодарском крае действует экстренное предупреждение, людям советуют без крайней необходимости не выходить из домов.

Пруд-накопитель прорвало в поселке Уташ под Анапой. Там подтопило пять домовладений, вода уже проникла в дома. Власти собираются эвакуировать жителей и разместить их на временных базах. На место уже прибыли оперативные службы.

На прудах в Пятихатках прорвало дамбу, вода хлынула на трассу и смыла машину. Людей, которые были в автомобиле, удалось спасти. Но движение под Анапой практически остановилось.

Из-за сильнейших ливней пришлось эвакуировать детей из четырех лагерей. Сейчас они в безопасности, им организовали размещение и питание.