20 января 2024, 14:50
Двух взрослых и ребенка в Коми спасли из легковушки, на которую рухнул лесовоз
Лесовоз опрокинулся на легковушку в Коми, три человека попали в больницу
Груженый лесовоз опрокинулся на трассе в Коми, придавив легковую машину, в которой находились три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
ДТП произошло на трассе Чебоксары — Сыктывкар в Сыктывдинском районе. Легковушка оказалась под прицепом перевернувшегося большегруза.
В 13:05 одного пострадавшего из легковой машины смогли деблокировать и передать медикам. В 13:30 из автомобиля достали женщину, а через 15 минут — ребенка.
Все трое, по данным МЧС, получили травмы средней тяжести. Их направили в больницы Сыктывкара.
На месте происшествия для ликвидации последствий аварии работали 27 человек и 10 единиц техники, в том числе кран грузоподъемностью 25 тонн.
Дети
ДТП
Реклама
Реклама