Происшествия 20 января 2024, 14:50 Двух взрослых и ребенка в Коми спасли из легковушки, на которую рухнул лесовоз Лесовоз опрокинулся на легковушку в Коми, три человека попали в больницу

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Груженый лесовоз опрокинулся на трассе в Коми, придавив легковую машину, в которой находились три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

ДТП произошло на трассе Чебоксары — Сыктывкар в Сыктывдинском районе. Легковушка оказалась под прицепом перевернувшегося большегруза.

В 13:05 одного пострадавшего из легковой машины смогли деблокировать и передать медикам. В 13:30 из автомобиля достали женщину, а через 15 минут — ребенка.

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Все трое, по данным МЧС, получили травмы средней тяжести. Их направили в больницы Сыктывкара.

На месте происшествия для ликвидации последствий аварии работали 27 человек и 10 единиц техники, в том числе кран грузоподъемностью 25 тонн.