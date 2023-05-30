Происшествия 30 мая 2023, 14:34 Двух волгоградских выпускников наградили за спасение одноклассницы, на которую напали на последнем звонке Двух выпускников из Волгоградской области наградили за спасение одноклассницы Telegram

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Двух выпускников Иловинской СОШ № 1 в Волгоградской области — А. Соловьева и П. Ткаченко — наградили за спасение одноклассницы, которую другой ученик ударил ножом во время последнего звонка. Ребята обезвредили нападавшего. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Иловлинского муниципального района Иван Гель.

Выпускники получили благодарности и ценные подарки за мужество и самоотверженность. Их родителям вручили благодарственные письма «за воспитание таких достойных сыновей».

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Одиннадцатиклассник ударил девушку в шею во время праздничной линейки 23 мая, когда выпускники исполняли песню. Школьницу госпитализировали, а парня отправили в СИЗО на два месяца. Очевидцы рассказали, что нападавший прятал нож в бумажном самолетике — одном из тех, которые подарили выпускникам в тот день.

СК возбудил уголовное дело в отношении школьника. По версии правоохранителей, причиной его поступка могла стать несчастная любовь. Также они не исключают, что роль сыграло увлечение парня компьютерными играми.