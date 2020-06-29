Двух утопающих в реке Обь спасли полицейские

По данным информагентства, жители поселка Затон услышали крики утопающих мужчин. Их лодка перевернулась и быстрое течение понесло потерпевших вниз по реке. Полицейским удалось вытащить мужчин, один из которых не умел плавать. Отмечается, что тот участок Оби, где перевернулась лодка, считается опасным из-за свального течения и водоворотов.