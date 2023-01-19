Происшествия 19 января 2023, 16:48 Двух украинцев арестовали в Москве по обвинению в изготовлении взрывчатки Лефортовский суд Москвы арестовал двух украинцев по делу об изготовлении взрывчатки РИА «Новости»

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В Москве под арест отправили двух уроженцев Украины. Мужчины стали фигурантами дела об изготовлении взрывчатки, сообщил ТАСС.

Вердикт вынес Лефортовский суд Москвы 19 января. Решение об аресте обвиняемые пока не обжаловали.

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«В отношении Федора Трифонова и Олега Завгороднего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в суде.

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По имеющимся данным, украинцам вменили незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств.

В конце осени 2022 года в Воронежской области ФСБ пресекла попытку диверсии на военных и энергообъектах. Диверсантов ждали у тайника, где те хранили взрывчатку. Злоумышленники оказали силовикам вооруженное сопротивление. Их ликвидировали ответным огнем.