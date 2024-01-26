Происшествия 26 января 2024, 10:37 Двух украинских агентов арестовали в Ростове-на-Дону ФСБ задержала двух украинских агентов в Ростове-на-Дону за сбор данных о ВС РФ

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Двух украинских агентов, собиравших данные об участвующих в специальной военной операции подразделениях, арестовали. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России „Государственная измена“, задержаны два гражданина Российской Федерации», — уточнили в ФСБ.

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Россияне сами вышли на контакт с украинской разведкой. За передачу данных злоумышленники получили деньги. Идет расследование уголовного дела. Суд заключил подозреваемых под стражу.

Ранее жителя Новокузнецка задержали по обвинению в финансировании ВСУ. Мужчина переводил деньги украинской армии для «приобретения военного снаряжения». До этого силовики задержали жительницу Луганска. Она созналась в том, что собирала информацию об объектах российских военных и наводила удары. Оперативники ФСБ также предотвратили теракт в Барнауле.