Происшествия 14 апреля 2023, 20:56 Двух участников украинского нацбатальона задержали в Крыму ФСБ задержала в Крыму участников основанного Ислямовым нацбатальона

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В Крыму задержали двух участников террористической организации «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана»*. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на республиканское управление ФСБ.

«По подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования задержаны двое граждан Украины, 1996 и 1999 года рождения», — подчеркнули в ведомстве.

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По данным ФСБ, задержанные присоединились к террористам в 2017 году. В их задачи входили проверка машин и охрана объектов.

Против мужчин возбудили уголовное дело по статье «Участие в незаконном вооруженном формировании». Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Организацию «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана»* основал организатор энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов. Организация провозгласила целью своей деятельности нарушение территориальной деятельности России и вооруженный захват полуострова.

Сотрудники ФСБ и МВД также пресекли в Крыму деятельность ячейки «Арестантского уголовного единства» (АУЕ)**.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

** «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) — движение, признанное экстремистским на территории России.