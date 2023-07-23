23 июля 2023, 10:57
Двух туристов унесло в море на надувном матрасе на Сахалине
МЧС: на Сахалине спасли двух отдыхающих, которых унесло в море на надувном матрасе
Сотрудники МЧС по Сахалинской области спасли двух отдыхающих, которых волны унесли на матрасе в открытое море. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
ЧП произошло на пляже неподалеку от населенного пункта Стародубцево. Очевидцы позвонили спасателям и сообщили, что двух отдыхающих унесло в море.
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Спасатели оперативно прибыли на место на катере, помогли туристам подняться на борт и отвезли их на сушу. От медицинской помощи спасенные отказались.
В ведомстве отметили, что надувные матрасы во время купания нужно использовать с большой осторожностью: велик риск, что порывы ветра и сильное течение унесут их в море.
Ранее в Австралии спасли мужчину и его собаку, которые дрейфовали в открытом океане на протяжении трех месяцев, питаясь пойманной рыбой.
Туризм
МЧС РФ
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