07 марта 2023, 17:55
Двух туристок спасли в горах Бурятии
В горах Восточного Саяна в Бурятии две туристки из Санкт-Петербурга получили переломы при спуске. Их удалось спасти, сообщил«Коммерсант».
По данным «Национальной службы новостей», женщины 20 и 30 лет в составе организованной группы отправились в поход по маршруту в Восточных Саянах 24 февраля.
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На помощь пострадавшим направили спасателей на вертолете МИ-8. Туристок передали медикам, их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.
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Бурятия
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