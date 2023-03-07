Происшествия 07 марта 2023, 17:55 Двух туристок спасли в горах Бурятии

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В горах Восточного Саяна в Бурятии две туристки из Санкт-Петербурга получили переломы при спуске. Их удалось спасти, сообщил«Коммерсант».

По данным «Национальной службы новостей», женщины 20 и 30 лет в составе организованной группы отправились в поход по маршруту в Восточных Саянах 24 февраля.

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На помощь пострадавшим направили спасателей на вертолете МИ-8. Туристок передали медикам, их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

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