19 декабря 2023, 14:12
Двух студентов с наркотиками задержали в ЯНАО
В городе Лабытнанги правоохранители задержали 17-летнего студента колледжа и 18-летнюю учащуюся с наркотиками. Молодые люди оставляли их по городу. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по ЯНАО.
У пары во время задержания обнаружили 48 пакетов с запрещенным веществом. Студенты рассказали, что они решили распространять наркотики, чтобы заработать денег.
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Позже в комнате у девушки полицейские нашли приспособления для фасовки запрещенного вещества. Расследование дела продолжается.
Наркотики
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