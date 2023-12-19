Происшествия 19 декабря 2023, 14:12 Двух студентов с наркотиками задержали в ЯНАО

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В городе Лабытнанги правоохранители задержали 17-летнего студента колледжа и 18-летнюю учащуюся с наркотиками. Молодые люди оставляли их по городу. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по ЯНАО.

У пары во время задержания обнаружили 48 пакетов с запрещенным веществом. Студенты рассказали, что они решили распространять наркотики, чтобы заработать денег.

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Позже в комнате у девушки полицейские нашли приспособления для фасовки запрещенного вещества. Расследование дела продолжается.