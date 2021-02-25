Двух силовиков ранили при проверке документов в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии два сотрудника правоохранительных органов решили проверить документы у водителя «Нивы». В результате одного силовика ранили ножом, а в другого выстрелили. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по региону, передало РИА «Новости».

По предварительным данным, один росгвардеец попал после нападения в больницу. Пока неизвестно, в каком состоянии он находится. Злоумышленникам удалось сбежать. Подозреваемые объявлены в розыск, их личности уже установлены.

В ведомстве рассказали, что силовики хотели проверить документы у водителя машины, которая стояла на обочине. На эту просьбу сотрудников обматерили.

«В ходе пресечения правонарушения водитель автомашины нанес ножевое ранение полицейскому, а пассажир автомашины из охотничьего ружья произвел выстрел в сотрудника Росгвардии. После нападения злоумышленники скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении.

Второй раненый — сотрудник полиции. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Его здоровью ничего не угрожает.