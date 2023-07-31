Происшествия 31 июля 2023, 12:45 Двух школьников задержали за поджог релейного шкафа в Москве — Shot Shot: двух школьников задержали за поджог релейного шкафа на железной дороге в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве за поджог релейного шкафа на железнодорожных путях станции Очаково задержали двух школьников. Подростки признали вину, передал Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, за диверсию школьникам заплатили деньги, поэтому они решили пойти на преступление. Несовершеннолетних вычислили по камерам видеонаблюдения. Их задержали и возбудили дело по статье 267 Уголовного кодекса Российской Федерации («Приведение в негодность путей сообщения»).

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В ночь с 28 на 29 июля школьники подожгли релейный шкаф на перегоне Матвеевская — Москва-Сортировочная. Рядом с железнодорожными путями стояло четыре единицы такого оборудования. Они выбрали одну, но она оказалась нерабочей. От их действий поезда и пассажиры не пострадали. Кроме того, на месте происшествия нашли орудия преступления.

Ранее подобную диверсию провели в Красноярском крае. Неизвестные подожгли релейные шкафы, но огонь потух сам.