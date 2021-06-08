Двух школьников обстреляли под Волгоградом

Неизвестный стрелок открыл огонь из пневматики по двум подросткам в Волгоградской области. Сейчас мужчину ищет полиция, сообщили «360» в региональном ГУ МВД.

Сообщение о ЧП поступило в местное ОМВД в 10:45. Стрельба произошла на пересечении улиц Энтузиастов и Калина в поселке Краснооктябрьский города Волжский. По предварительным данным, неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из пневматического оружия в сторону двух подростков, после чего скрылся.

В результате один мальчик получил ранение голени. Второй — ранение плеча. Угрозы для жизни травмы не представляют. Школьникам оказали медицинскую помощь.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, ведется розыск стрелка.

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