Происшествия 12 декабря 2023, 12:47 Двух рецидивистов задержали в Челябинске за заказное убийство жителя Воронежа

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Челябинские правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в совершении заказного убийства. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Уральского округа войск национальной гвардии.

Тело жертвы с огнестрельными ранениями обнаружили 17 ноября на улице Антонова-Овсеенко в Воронеже. Погибшим оказался 43-летний местный житель.

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Специалистам удалось найти предполагаемых киллеров. Выяснилось, что мужчины 26 и 45 лет уже привлекались к ответственности за тяжкие преступления. Их подельника задержали в Приморском крае.