Происшествия 12 мая 2023, 14:42 Двух религиозных экстремистов ликвидировали в Дагестане МВД: двух открывших огонь при задержании экстремистов ликвидировали в Дагестане РИА «Новости»

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Сторонников религиозно-экстремистского течения в исламе, открывших огонь при задержании, ликвидировали в Дагестане. Об этом сообщило МВД республики в своем Telegram-канале.

Правоохранительным органам сообщили 11 мая, что вблизи селения Цыйша Кулинского района два вооруженных человека напали на водителя такси, чтобы отобрать у него автомобиль.

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Сотрудники УФСБ России по Дагестану и МВД республики опознали нападавших как религиозных экстремистов, которые до этого покинули место постоянного проживания. Преступниками оказались 18-летний уроженец села Новолакское Новолакского района и 20-летний уроженец Каспийска.

«При попытке задержания указанные лица оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы», — рассказали в МВД.

При осмотре у мужчин нашли две гранаты Ф-1 с запалами, а также пистолет Макарова с тремя патронами и два ножа. По информации ведомства, экстремисты готовили вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов.