Двух раненных в Шуши россиян доставили в Ереван, третьего еще везут

Двух пострадавших при обстреле храма в Шуши россиян доставили в Ереван. Третьего раненого еще везут туда.

О транспортировке россиян сообщили представители Министерства иностранных дел Армении. Их слова приводит РИА «Новости».

Трое российских граждан пострадали при обстреле храма в городе Шуши. Один из них — главный редактор портала «Сегодня.ру», военный обозреватель Юрий Котенок. Мужчину уже оперативно прооперировали на месте, он получил тяжелое ранение. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Второй пострадавший — корреспондент портала «Офицеры России» Левон Арзанов. Третий раненый гражданин России — проводник, рассказал военный корреспондент издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц. Всего при обстреле старинного храма в Шуши пострадали десять человек. Именно в здании собора жители города прятались от артиллерийских атак противника.

Главы МИД Армении и Азербайджана прибудут 9 октября в Москву для консультации и обсуждения вопросов, связанных с обменом пленных и телами погибших. Провести встречу предложил президент России Владимир Путин.