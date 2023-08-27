Эксклюзив 27 августа 2023, 21:55 Двух рабочих госпитализировали после экстренного спуска лифта в Люберцах Прокуратура проведет проверку после экстренного спуска лифта в Люберцах unsplash.com

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Двух рабочих госпитализировали после экстренного спуска лифта во время ремонта в доме на Рождественской улице в Люберцах. Об этом «360» сообщили в администрации городского округа.

Представители управляющей компании «Сервис 24» рассказали, что днем 27 августа на Рождественской улице в доме 6 проводили техническое обслуживание в кабине лифта. Работы выполняли два специалиста обслуживающей организации ООО ЭВМ.

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«При выполнении данных работ произошел инцидент по экстренному спуску лифта вниз. На данный момент специалисты обслуживающей компании госпитализированы. По данному факту проводится проверка», — уточнили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.

Там добавили, что до 29 августа в домах 4 и 6 проведут внеплановое техническое обслуживание всех лифтов.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту случившегося. В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что правоохранители оценят соблюдение требований законодательства об охране труда и технике безопасности. Ход и результаты проверки находятся под контролем прокуратуры.