Двух пропавших в Хабаровском крае рыбаков будут искать веролетом

Рыбки отправились в море из бухты села Аян в Хабаровском крае еще 28 сентября. Мужчины до сих пор не вернулись. Полиция обратилась к региональным спасателям с просьбой оказать содействие в их поисках.

Двое рыбаков с перевернувшейся на Волге лодки найдены живыми Подробнее

В Аяно-Майский район утром 3 октября вылетел вертолет Ми-8. На его борту находятся специалисты Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В конце августа недалеко от плотины Саратовской ГЭС перевернулась моторная лодка «Прогресс-2». Она подошла слишком близко к плотине, когда начался сброс воды. На борту судна находились четыре рыбака. Двоих из них нашли живыми.