Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

В одном из чукотских поселков пропали дети. Братья шести и семи лет ушли на прогулку и через какое-то время пропали из поля зрения матери накануне. В четверг мальчиков обнаружили мертвыми.

Дети гуляли во вторник днем перед домом в поселке Беринговский, уточнили в администрации Анадырского района Чукотки 13 мая. После пропажи сыновей родители обратились в полицию.

Ребят искали около 70 человек, рассказали «Интерфаксу» в районной администрации. В поисковой операции приняли участие волонтеры, полицейские и спасатели.

«Несовершеннолетние дети <…> найдены погибшими. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — отметили местные власти.

По информации ТАСС, тела обнаружили недалеко от дома под слоем снега. В СК РФ по Чукотскому автономному округу заметили, что для установления причин смерти детей назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Гафурийском районе Башкирии нашли мертвым мальчика, который пропал в апреле. Ребенок ушел из дома в селе Нижний Ташбукан, где гостил вместе с родителями.