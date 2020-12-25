25 декабря 2020, 17:15
Двух предполагаемых угонщиков задержали в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, которых заподозрили в угоне иномарки Hyundai Solaris. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По данным издания, авто угнали накануне. Владелец оставил ключи в салоне и пошел в магазин, а когда вернулся, машины уже не было. По словам свидетелей, на ней скрылись двое неизвестных.
Hyundai Solaris удаленно заблокировали, а после установления ее местонахождения предполагаемых угонщиков задержали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.