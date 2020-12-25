Двух предполагаемых угонщиков задержали в Петербурге

По данным издания, авто угнали накануне. Владелец оставил ключи в салоне и пошел в магазин, а когда вернулся, машины уже не было. По словам свидетелей, на ней скрылись двое неизвестных.

Hyundai Solaris удаленно заблокировали, а после установления ее местонахождения предполагаемых угонщиков задержали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.