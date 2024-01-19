Происшествия 19 января 2024, 19:33 Двух пострадавших на курорте в Степаново доставили в больницу с подозрением на переломы Поночевный: 2 пострадавших на курорте в Степаново доставили в больницу глава городского округа Дмитров Илья Поночевный / Telegram

Читать 360tv в

Двух пострадавших на горнолыжном курорте «Степаново» доставили в Дмитровскую областную больницу с подозрением на перелом. Об этом сообщил в своем Telegram глава городского округа Дмитров Илья Поночевный.

На курорте вышло из строя поворотное колесо подъемника из-за чего он остановился, пояснил он. По данным главы округа, спасатели оперативно эвакуировали 25 человек.

«По предварительным данным пострадали два человека. С подозрением на перелом, доставлены в Дмитровскую областную больницу», — написал Поночевный.

глава городского округа Дмитров Илья Поночевный / Telegram

По факту случившегося уже возбудили дело. Проверку по факту ЧП также начала подмосковная прокуратура.

В Минздраве региона ранее сообщили о троих пострадавших. Двум, по информации министерства, потребовалась госпитализация. Еще одного человека врачи осмотрели на месте происшествия. Ложиться в больницу он отказался.