Происшествия 10 июля 2023, 15:41 Двух посетителей концерта в Москве оштрафовали за украинские лозунги Суд в Москве оштрафовал двух посетителей концерта «Ночных снайперов» за украинские лозунги РИА «Новости»

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Судья обязал двух мужчин выплатить штраф за то, что они во время выступления группы «Ночные снайперы» выкрикивали украинские лозунги. Об этом сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Тушинский районный суд признал двух мужчин виновными в дискредитации Вооруженных сил России и назначил им наказание в виде административного штрафа на сумму 30 тысяч рублей.

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В суде установили, что 8 июля обвиняемые, находясь на стадионе «Открытие банк Арена», где выступала Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы», скандировали националистические украинские лозунги.

Ранее жителя Москвы оштрафовали на 60 тысяч рублей за надписи в метро с дискредитацией армии.