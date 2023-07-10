10 июля 2023, 15:41
Двух посетителей концерта в Москве оштрафовали за украинские лозунги
Суд в Москве оштрафовал двух посетителей концерта «Ночных снайперов» за украинские лозунги
Судья обязал двух мужчин выплатить штраф за то, что они во время выступления группы «Ночные снайперы» выкрикивали украинские лозунги. Об этом сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.
Тушинский районный суд признал двух мужчин виновными в дискредитации Вооруженных сил России и назначил им наказание в виде административного штрафа на сумму 30 тысяч рублей.
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В суде установили, что 8 июля обвиняемые, находясь на стадионе «Открытие банк Арена», где выступала Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы», скандировали националистические украинские лозунги.
Ранее жителя Москвы оштрафовали на 60 тысяч рублей за надписи в метро с дискредитацией армии.
Штрафы
Суд
Украина
Москва 2023
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