    06 апреля 2020, 15:45

    Двух полицейских избили в Карачаево-Черкесии

    Анастасия Кременчугская

    Житель Карачаево-Черкесии избил двух полицейских. Инцидент произошел 27 марта на территории одного из домов аула Кызыл-Юрт Хабезского района. Об этом написал сайт «Свободная пресса» со ссылкой пресс-службу СКР по региону.

    Сообщается, что подозреваемый — ранее судимый 35-летний мужчина.

    «В результате действий нападавшего сотрудникам полиции причинены различные травматические повреждения», — заявили в ведомстве.

    Возбуждено уголовное дело.