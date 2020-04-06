06 апреля 2020, 15:45
Двух полицейских избили в Карачаево-Черкесии
Житель Карачаево-Черкесии избил двух полицейских. Инцидент произошел 27 марта на территории одного из домов аула Кызыл-Юрт Хабезского района. Об этом написал сайт «Свободная пресса» со ссылкой пресс-службу СКР по региону.
Сообщается, что подозреваемый — ранее судимый 35-летний мужчина.
«В результате действий нападавшего сотрудникам полиции причинены различные травматические повреждения», — заявили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело.