04 января 2024, 10:25
Двух погибших нашли после падения автобуса в провал у шахты в Казахстане
Спасатели нашли двух погибших после падения автобуса под землю в Казахстане
Аварийно-спасательные работы начались на месте падения автобуса с людьми возле шахты Майкаинского рудника в Павлодарской области Казахстана. Спасатели нашли тела двух человек, сообщил Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб (РЦШ ПВАСС).
Спасатели готовятся к подъему тел погибших на поверхность. Специалисты устанавливают растяжку для вертикального спуска в провал, глубина которого — не менее 150 метров.
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В ведомстве уточнили, что сам автобус еще не обнаружили. В РЦШ ПВАСС выразили соболезнования семьям погибших и пообещали оказать поддержку.
В ночь на 4 января автобус, в котором находились четыре человека, упал под землю. После ЧП из ближайшей шахты эвакуировали более 30 человек. Местные власти организовали оперативный штаб, который взял под контроль ход спасательных работ.
Казахстан
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