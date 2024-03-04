Происшествия 04 марта 2024, 19:11 Двух подростков заподозрили в «минировании» школ во Владимирской области

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В отношении двух подростков из Киржача возбудили уголовные дела после того, как два дня подряд в школы звонили и сообщали о заложенной бомбе. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СКР по Владимирской области.

Подростки сговорились, и 24 января в школу с сообщением о заложенном взрывном устройстве позвонил один из них, а на следующий день — другой. Оба рада после заявлений о бомбах на место приезжали правоохранители и проверяли здания учебных заведений. Но взрывных устройств там не нашли.

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Следователи выясняют, в каких условиях жили подростки и как занимались их воспитанием.

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