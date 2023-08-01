Происшествия 01 августа 2023, 01:20 Двух подростков ударили током провисшие провода ЛЭП в Туве Прокуратура назначила проверку по факту травмирования электротоком двух подростков СУ СКР по Республике Тыва

Читать 360tv в

Двое подростков получили удары электрическим током от обвисших проводов в Пий-Хемском районе Тувы. После этого прокуратура организовала проверку, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Днем 28 июля трое несовершеннолетних верхом на лошадях направлялись из села Аржаан в сторону чабанской стоянки в местечко «Как-Хол».

Реклама

Проезжая по болотистой местности, 13-летний мальчик задел рукой провисший электропровод, после чего произошел удар током. В результате он и второй подросток получили травмы и ожоги.

Один из подростков в тяжелом состоянии попал в ожоговое отделение ГБУЗ РТ «Ресбольница № 1». Ему провели операцию, сейчас он находится в реанимации. Состояние второго госпитализированного врачи оценили, как удовлетворительное.

В ходе проверки правоохранители установят все обстоятельства произошедшего. Как отметили в ведомстве, при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ход доследственной проверки находится под контролем прокурора республики.