Двух подростков насмерть засыпало снегом под Оренбургом

В обед подростки ушли гулять по городу и кататься на санках по карьеру рудника. Спустя три часа родители забеспокоились и отправились на поиске детей. Им удалось найти следы, ведущие к отвалам. В 21:00 нашли тела ребят. Их засыпало снегом.

По факту произошедшего проводится следствие для выяснения всех обстоятельств. Может быть возбуждено уголовное дело. Ответственность за случившееся может лечь на родителей.