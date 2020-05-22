Двух подростков нашли мертвыми в петербургской квартире

В Санкт-Петербурге обнаружили мертвыми двух подростков. Один из них пропал около месяца назад. Оба мальчика состоят на учете в отделах по делам несовершеннолетних.

Тела нашли в Петроградском районе города утром 21 мая, сообщила «Фонтанка.ру». В квартире по Кронверкскому проспекту лежал 15-летний подросток.

На чердаке в этом же подъезде нашли еще одного мальчика 16 лет. Около четырех недель назад семья заявила о его пропаже. Предварительно установлено, что жил несовершеннолетний в Приморском районе.

Его мать, по имеющимся данным, положили в больницу с подозрением на COVID-19. У отца взяли анализ на коронавирус.

В ГУ МВД по городу и Ленинградской области рассказали ТАСС, что внешних признаков насильственной смерти на телах погибших не нашли. Оба мальчика стояли на учете у специалистов по делам несовершеннолетних.

Предположительно, подростки вместе отдыхали на чердаке. Не исключено, что они принимали запрещенные препараты. Это могло привести к гибели детей. Их тела направили в морг для установления причин смерти.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Алкогольная вечеринка с друзьями стала последней для 14-летней жительницы Ленинградской области. Девушка погибла.