Двух подростков нашли мертвыми в гараже в Волгограде

Тела двух 16-летних подростков нашли в металлическом гараже на севере Волгограда. По предварительным данным, школьники отравились выхлопными газами.

Смерть подростков наступила около двух часов ночи в Тракторозаводском районе, сообщили в Следственном комитете Волгоградской области. Тела школьников находились в машине.

По предварительным данным, автомобиль принадлежит матери одного из погибших. Она сообщила, что 7 марта он вместе с другом отогнал машину в гараж.

«После этого подростки закрыли ворота бокса и снова сели в салон транспортного средства», — сообщили в ведомстве.

Местные жители рассказали ИА «Высота», что рядом с этими гаражами очень часто собираются подростки и пьют пиво. Один из очевидцев отметил, что в гараже, где нашли школьников, стояли старые «Жигули» шестой модели.

«В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины их смерти», — добавили в СК.

Оба ребенка проживали в этом же районе. Один из них учился в 9-м классе и состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Второй — в 10-м классе.