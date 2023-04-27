Происшествия 27 апреля 2023, 18:35 Двух подозреваемых в причастности к пожару в Сосьве задержали СК сообщил о задержании двух подозреваемых в причастности к пожару в Сосьве РИА «Новости»

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В Свердловской области задержали двух подозреваемых в причастности к масштабному пожару в поселке Сосьва. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

В результате пожара в поселке погибли два человека. Огонь уничтожил множество жилых домов и другое имущество. В ведомстве отметили, что по факту случившегося возбудили уже два уголовных дела о причинении смерти по неосторожности и халатности.

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Один из подозреваемых — 29-летний мужчина, работавший в управляющей должности на местной пилораме. Второму задержанному 40 лет. Он специалист по пожарной безопасности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО».

Установлением обстоятельств пожара в Сосьве также активно занимаются сотрудники районной полиции и сыщики подразделения полиции по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска, указал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В пострадавшем от огня населенном пункте продолжает круглосуточную работу передвижной пункт территориального ОВД по приему обращений граждан», — отметил он.

Сотрудники решают вопросы в том числе и о бесплатном восстановлении паспортов, водительских удостоверений и ПТС. Благодаря слаженной работе правоохранителей нарушений общественного порядка и мародерства в поселке не допустили, добавил Горелых.

По его словам, режим ЧС и операция «Тайфун» в поселке Сосьва пока не отменены до полной нейтрализации возгорания. Все пострадавшие жители, которые остались без крова, разместились у родственников.

«Оба подозреваемых в настоящее время находятся в местном ОВД, где с ними работают оперуполномоченные и следователи СКР», — заключил Горелых.