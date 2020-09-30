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    30 сентября 2020, 16:54

    Двух пешеходов насмерть сбили в Новосибирске

    Анастасия Кременчугская

    В Новосибирске за сутки насмерть сбили двух пешеходов. Об этом сообщил «Царьград».

    Первый несчастный случай произошел в Калининском районе Новосибирска. 25-летний водитель за рулем иномарки наехал на 51-летнего новосибирца в районе дома № 1/5 по улице Тайгинской. От полученных травм пешеход скончался на месте.

    Отмечается, что погибший переходил дорогу не по пешеходному переходу.

    Также в этот день под колесами автомобиля погиб 61-летний пешеход. Трагедия случилась в Мошковском районе Новосибирской области.

    Новости SMI.FM