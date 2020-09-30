30 сентября 2020, 16:54
Двух пешеходов насмерть сбили в Новосибирске
В Новосибирске за сутки насмерть сбили двух пешеходов. Об этом сообщил «Царьград».
Первый несчастный случай произошел в Калининском районе Новосибирска. 25-летний водитель за рулем иномарки наехал на 51-летнего новосибирца в районе дома № 1/5 по улице Тайгинской. От полученных травм пешеход скончался на месте.
Отмечается, что погибший переходил дорогу не по пешеходному переходу.
Также в этот день под колесами автомобиля погиб 61-летний пешеход. Трагедия случилась в Мошковском районе Новосибирской области.