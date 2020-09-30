Двух пешеходов насмерть сбили в Новосибирске

Первый несчастный случай произошел в Калининском районе Новосибирска. 25-летний водитель за рулем иномарки наехал на 51-летнего новосибирца в районе дома № 1/5 по улице Тайгинской. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Отмечается, что погибший переходил дорогу не по пешеходному переходу.

Также в этот день под колесами автомобиля погиб 61-летний пешеход. Трагедия случилась в Мошковском районе Новосибирской области.