28 декабря 2020, 11:26
Двух пенсионеров ограбили на три миллиона рублей в Челябинске
Семейную пару пенсионеров ограбили в Челябинске. У них похитили три миллиона рублей. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Пожилые люди сняли эти деньги с карты. Уточняется, что трое злоумышленников знали об этом. Сейчас они задержаны.
«350 тысяч рублей изъяли в ходе обыска по месту жительства обвиняемых. На оставшуюся сумму ущерба потерпевшие заявили гражданский иск. Уголовное дело направлено в суд», — рассказали в ведомстве.