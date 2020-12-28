Двух пенсионеров ограбили на три миллиона рублей в Челябинске

Пожилые люди сняли эти деньги с карты. Уточняется, что трое злоумышленников знали об этом. Сейчас они задержаны.

«350 тысяч рублей изъяли в ходе обыска по месту жительства обвиняемых. На оставшуюся сумму ущерба потерпевшие заявили гражданский иск. Уголовное дело направлено в суд», — рассказали в ведомстве.