05 февраля 2021, 17:30
Двух пенсионерок сбили в Удмуртии
В Удмуртии зафиксировано ДТП с участием отечественного авто ВАЗ-2112, в результате которого два человека пострадали. Об этом сообщил портал Izhlifе со ссылкой на региональную ГИБДД.
По данным издания, авария произошла накануне на дороге, ведущей от Ижевска к деревне Сокол. 36-летняя автоледи за рулем легковушки не справилась с управлением и сбила двух пенсионерок, которые шли по обочине. С полученными травмами пострадавших доставили в больницу.