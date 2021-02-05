Двух пенсионерок сбили в Удмуртии

По данным издания, авария произошла накануне на дороге, ведущей от Ижевска к деревне Сокол. 36-летняя автоледи за рулем легковушки не справилась с управлением и сбила двух пенсионерок, которые шли по обочине. С полученными травмами пострадавших доставили в больницу.