Двух охранников ТЦ избили толпой на севере Москвы

На севере Москвы толпа посетителей торгового центра избила двух охранников. Об этом в столичном главке МВД сообщили изданию «Подъем».

Драка произошла в четверг. Около 21:25 полиции поступило сообщение о конфликте. Прибывшие на место стражи порядка пресекли потасовку.

В МВД по Москве сообщили, что конфликт произошел на бытовой почве.

Двух зачинщиков драки доставили в отдел полиции.

Сотрудники ЧОП получили незначительные травмы. Они написали на обидчиков заявление о телесных повреждениях.

Предположительно, конфликт с охранниками возник из-за парковки у ТЦ.

Обстоятельства выясняются, проводится проверка. Разбирательство продолжается.

Столичная полиция ранее завела уголовное дело по статье «Хулиганство» после массовой драки мигрантов из Средней Азии, которая произошла в ночь на вторник у станции метро «Кузьминки». В СМИ сообщали, что в ней приняли участие около 200–400 человек, по большей части выходцы из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Задержали более 100 подозреваемых, некоторых из них выдворят из страны.