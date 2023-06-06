Происшествия 06 июня 2023, 15:41 Двух новгородцев обвинили в убийстве и расчленении подруги

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В Новгородской области двух местных жителей обвинили в жестоком убийстве знакомой и ее последующем расчленении. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

В ночь со 2 на 3 июня двое мужчин выпивали вместе со своей знакомой. В какой-то момент между ними началась ссора. Один из новгородцев набросился на женщину и избил ее до смерти. Потом приятели спрятали тело в подвале, чтобы там расчленить.

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Следователи возбудили уголовное дело, одного из фигурантов задержали.

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