Двух несовершеннолетних сестер ошибочно оштрафовали за кражу во Владимирской области

Во Владимирской области прокуратура опротестовала решение комиссии по делам несовершеннолетних, которая оштрафовала двух сестер за кражу. Об этом сообщил «Царьград».

Две девочки шести и 11 лет украли из супермаркета детскую смесь общей стоимостью более одной тысячи рублей. За это каждая из них получила штраф в тысячу рублей. Прокуратура опротестовала это решение, поскольку по закону наказанию подлежат только подростки в возрасте от 16 лет.