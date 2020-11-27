Двух несовершеннолетних москвичек изнасиловали в одной квартире

Сначала в полицию обратилась мать одной из пострадавших. Она рассказала, что преступник воспользовался тем, что ее дочь была пьяна и не могла сопротивляться. Потом заявление написал мужчина, по словам которого, его несовершеннолетняя дочь также была изнасилована в тот день в той же квартире. В преступлении подозревается уроженец Таджикистана.