30 марта 2023, 15:37
Двух наркоторговцев в Салехарде приговорили к 9 годам тюрьмы
В Салехарде осудили двух наркоторговцев, жителей Иркутска и Лабытнанги. Об этом сообщило «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЯНАО.
Злоумышленники приехали в Салехард и купили партию синтетического наркотика. Потом с товаром отправились на съемную квартиру. Там они планировали расфасовать запрещенное вещество и продать посредством закладок. Но злоумышленников задержали.
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Приговором суда обоим назначили по девять лет лишения свободы.
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