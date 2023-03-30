Происшествия 30 марта 2023, 15:37 Двух наркоторговцев в Салехарде приговорили к 9 годам тюрьмы

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В Салехарде осудили двух наркоторговцев, жителей Иркутска и Лабытнанги. Об этом сообщило «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЯНАО.

Злоумышленники приехали в Салехард и купили партию синтетического наркотика. Потом с товаром отправились на съемную квартиру. Там они планировали расфасовать запрещенное вещество и продать посредством закладок. Но злоумышленников задержали.

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Приговором суда обоим назначили по девять лет лишения свободы.

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