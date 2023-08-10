Происшествия 10 августа 2023, 14:55 Двух мужчин заподозрили в избиении приезжих в московском метро МВД: полицейские задержали в Москве двух мужчин по подозрению в избиении приезжих в метро РИА «Новости»

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В переходе станции метро «Авиамоторная» сотрудники полиции задержали двух мужчин по подозрению в нападении на молодых людей. Против них возбудили уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

По данным ведомства, правоохранители в Сети нашли видеоролик с записью драки. На кадрах видно, как двое нападавших руками и ногами избили двоих прохожих 16 и 18 лет.

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Полицейским удалось быстро вычислить и задержать подозреваемых на станции метро «Котельники». Ими оказались 18-летний житель Санкт-Петербурга и 30-летний москвич. Для дальнейших разбирательств их увезли в отдел МВД.

Также сотрудники полиции установили личности потерпевших. Это жители Рязанской области. Они не обращались за помощью ни к медикам, ни к полицейским. Однако позже врачи зафиксировали у них множество телесных травм различной степени тяжести. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Против подозреваемых возбудили уголовные дела по статье 116 Уголовного кодекса, а также обязали их явиться в органы по первому требованию.

Ранее скандальная блогерша Светлана Яковлева избила мужчину в московском метро. Она набросилась на жертву в вагоне.