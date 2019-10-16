  • Двух мужчин задержали за избиение женщины в Пензе

    16 октября 2019, 18:18

    Артур Блянихов

    В Пензе сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые ударили женщину по голове и разбили стекла такси. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

    По данным информагентства, во время отдыха в компании женщина устала и вызвала такси. В какой-то момент она повздорила с двумя мужчинами и получила несколько ударов по голове. Приехавший таксист решил за нее заступиться, мужчины в ответ начали бить стекла его авто.

    Силовики задержали агрессоров и передали их полицейским. Пострадавшая женщина доставлена в больницу.