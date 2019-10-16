Двух мужчин задержали за избиение женщины в Пензе

По данным информагентства, во время отдыха в компании женщина устала и вызвала такси. В какой-то момент она повздорила с двумя мужчинами и получила несколько ударов по голове. Приехавший таксист решил за нее заступиться, мужчины в ответ начали бить стекла его авто.

Силовики задержали агрессоров и передали их полицейским. Пострадавшая женщина доставлена в больницу.