Происшествия 13 января 2023, 14:35 Двух мужчин задержали в Санкт-Петербурге за угрозы работнику Князь-Владимирского собора

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Двое жителей Санкт-Петербурга были задержаны сотрудниками Росгвардии за агрессивное поведение в Князь-Владимирском соборе. Мужчины угрожали ножом работнику храма, сообщили «Невские новости»

Местные жители вели себя в храме неадекватно и держали в руках нож. После замечания одного из сотрудников собора покинуть церковный зал, мужчины стали угрожать работнику ножом.

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По предварительным данным, задержанные находились под действием алкогольных напитков.

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