Происшествия 18 мая 2023, 15:19 Двух мужчин задержали по подозрению в истязании нижегородского таксиста

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В Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, которых подозревают в жестоком истязании таксиста под Дзержинском. Об этом сообщил сайт newsnn.ru.

Таксист повез четверых пассажиров. Но в процессе поездки произошла небольшая авария из-за выбежавшего на дорогу лося. В результате ДТП один из пассажиров испачкался кровью животного.

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Тогда он разозлился и начал требовать у водителя деньги за костюм. Потом таксиста на его же автомобиле вывезли в лес и отрезали мизинец на руке.

Возбуждено уголовное дело, двое пассажиров проходят по нему в качестве подозреваемых, им грозит до 10 лет тюрьмы.

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