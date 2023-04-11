11 апреля 2023, 19:06
Двух мужчин задержали по подозрению в ограблении на Урале
В Челябинской области задержали двух местных жителей, которых заподозрили в ограблении строительного магазина. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Инсайдер рассказал, что подозреваемые решились украсть из магазина строительный кабель. По его словам, они намеревались сдать украденное в пункт приема металлолома, и на полученные деньги купить алкоголь, чтобы опохмелиться.
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«Один из них отвлекал продавца, второй сматывал кабель в пакет. Но продавец увидел это и начал выгонять их из магазина. Тогда один из фигурантов взял с полки молоток и нанес несколько ударов продавцу по голове», — добавил источник.
По данным информагентства, оба мужчины уже попадали под суд. Один — за участие в незаконном обороте запрещенных веществ, а другой — за грабеж.
Задержания
Челябинская область
Ограбления
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